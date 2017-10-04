Şanlıurfa’da 'ByLock'tan 4 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da FETÖ operasyonları kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' uygulamasını kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme sistemi \'ByLock\' gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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