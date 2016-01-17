Şanlıurfa'da boru hattı patladı, tarlaları ham petrol bastı!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belirlenemeyen bir sebepten patlayan Batman-Dörtyol boru hattındaki ham petrol metrelerce yukarıya fışkırarak tarım arazilerine aktı.

Haberler.com'un haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Siverek-Viranşehir kara yolu 10. kilometresi Yoğurtçuk ve Yücelen mahalleleri arasında bulunan Batman-Dörtyol BOTAŞ petrol hattı belirlenemeyen bir sebeple patladı. Patlamayla birlikte hattaki ham petrol, metrelerce yukarıya fışkırarak tarım arazilerine aktı.

Ham petrol tarım arazilerine aktı

Meydana gelen sızmada ham petrol metrelerce havaya fışkırarak tarım arazilerine aktı. Petrol hattından fışkıran ham petrolü gören korucular durumu BOTAŞ yetkililerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Sızan ham petrolü kontrol altına almak isteyen yetkililer greyderler yardımıyla çukurlar açarak ham petrolün bir yerde toplanmasını sağladı. Öte yandan yetkililer akan ham petrolü vidanjör yardımıyla tankerlere yükledi. Batman-Dörtyol petrol hattında meydana gelen patlama ile bilgi verilmezken, olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.