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Şanlıurfa’da bitmeyen husumet; aynı aileye ait 22 ev yakıldı

İki aile arasında geçen yıl arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet başladı

31 Ocak 2016 12:55

Şanlıurfa kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Uğurlu Mahallesi'nde geçen yıl Aralık ayında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışan Alpak ile Altun aileleri arasında çıkan tartışmada, 50 yaşındaki Mehmet Alpak silahla öldürüldü, 4 kişi de yaralandı. Olayın ardından yaşamını yitiren Alpak'ın yakınları, husumetli oldukları Altun Ailesi fertlerine ait 20 evi ateşe verdi.

DHA'dan Ömer Şulul'un haberine göre, Mahallede yaşanan ve birkaç gün süren gerginlik, jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılırken, Altun ailesine mensup çok sayıda kişi ise evlerini terk ederek farklı yerlere taşındı.

Jandarmanın önlem aldığı mahallede, dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, Altun ailesi fertlerine ait 2 ev daha benzin dökülerek ateşe verildi. Mahallede hazır bekletilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, jandarma evleri kundaklayan kişi ya da kişilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.

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