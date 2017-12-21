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Şanlıurfa'da bir genç kız ile 3 çocuk annesi kadın intihar etti

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, Hülya U

21 Aralık 2017 16:11

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, Hülya U. (25) tüfekle kendini vurarak, Seval M. (17) ise kendisini tülbentle tavana asarak yaşamlarına son verdi.
İlk olay, dün gece saatlerinde Topdağı Mahallesi\'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle bunalıma giren Seval M., odasında kendisini tülbentle tavana astı. Yakınlarının asılı halde bulduğu genç kızın, eve gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde öldüğü belirlendi. Genç kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Devteşti Mahallesi\'nde meydana gelen ikinci olayda ise 3 çocuk annesi Hülya U., odasında tüfekle intihar etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri Hülya U.\'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hülya U.\'nun cesedi de otopsi için morga götürüldü. Her iki intiharla ilgili soruşturma başlatıldı.

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