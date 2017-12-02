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Şanlıurfa’da bazı etkinlikleri içeren yasak uzatıldı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da mahalli idare organları, kamu kurumları, kamuya yararlı dernekler ve üniversitenin yapacağı etkinlikler dışındaki her türlü etkinlikleri içeren yasak, valilik trafından alınan kararla 1 ay daha uzatıldı

02 Aralık 2017 00:55

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da mahalli idare organları, kamu kurumları, kamuya yararlı dernekler ve üniversitenin yapacağı etkinlikler dışındaki her türlü etkinlikleri içeren yasak, valilik trafından alınan kararla 1 ay daha uzatıldı.
Şanlıurfa Valiliği\'nden yapılan açıklamada, Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında alınan kararla kent merkezi ve tüm ilçelerde yürüyüş, miting ve basın açıklaması gibi etkinlik yasağının, 3 Aralık itibariyle, 1 Ocak tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Açıklamada ayrıca mahalli idare organları, kamu kurumları, kamuya yararlı dernekler ve üniversitenin yapacağı etkinliklerin ise, 48 saat öncesinden bildirilmesi gerektiği ifade edildi.

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