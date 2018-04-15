Şanlıurfa'da bahis operasyonu: 4 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 4 adrese düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki farklı semtlerde yasadışı bahis oynatıldığı saptanan 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alınırken, bahiste kullanılan 7 dizüstü bilgisayar, 10 hard disk, 4 yazıcı, 40 yasadışı bahis kuponu ve bin 820 lira ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



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