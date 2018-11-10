Şanlıurfa'da Atatürk anıldı

ŞANLIURFA, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80’inci yıldönümünde Şanlıurfa’da da düzenlenen törenlerle anıldı.

Şehitlik Anıtı\'nda düzenlenen törende Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ilgililer anıta çelenk koydu. Saatlerin 09.05’i göstermesiyle çalan sirenlerle birlikte saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Çelenk konulmasının ardından Mehmet Akif İnan Konferans Salonu\'nda devam eden törenlerde, Atatürk\'ün hayatı anlatıldı, oratoryo gösterisi yapıldı.

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