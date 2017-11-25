Şanlıurfa’da askerlerin otomobili bariyerlere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki Uzman Onbaşı Enis Çalışkan öldü,, 5 asker ise, yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Mardin karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Viranşehir ilçesinde görevli olan ve kent merkezine gelen askeri personelin bulunduğu Seyfullah Turan yönetimindeki 25 EU 964 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, sürücü Seyfullah Turan ile otomobilde bulunan Enis Çalışkan, Ramazan Kurtoğlu, Ertuğrul Menteş, Kubilay Tuğçu ve Mürsel Nerkiz yaralandı. Yaralı askerler, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Jandarma Uzman Onbaşı Enis Çalışkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çalışkan\'ın cenazesi otopsisinin ardından düzenlenen saygı töreniyle memleketi Amasya’ya gönderildi.



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