Şanlıurfa'da askerle kaçakçılar arasında çatışma: 1 şehit

Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Altın köyünde kaçakçılarla askerler arasında çatışma çıktığını, çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırında bulunan Doruklu Karakolu'nda görev yapan güvenlik güçlerine, akşam saatlerinde henüz tespit edilemeyen bir yerden ateş açıldı. Olayda yaralanan 3 asker, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, "Ceylanpınar ilçesinde Suriye sınırında görev yapan güvenlik güçlerimize ateş açıldı. 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı. Miletimize geçmiş olsun diliyorum. Olayla ilgili gerekenleri devletimiz yapıyor. Daha sonra detaylı açıklamada bulunacağız" dedi.

Şehit askerin kimliği belirlendi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesinde yaklaşık 15 kişilik kaçakçı grubunun sınırı geçerken askerlerin ’dur’ ihtarı üzerine açtığı ilk ateş sırasında şehit olan askerin Adem Dövüşken olduğu belirtildi. Bölgeye sevk edilen takviye birlikler operasyonlarını sürdürürken, Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 yaralı askerden birinin durunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Belediye başkanına bombalı saldırı düzenlenmişti

14 Temmuz 2014 tarihinde de Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın konvoyunun geçişi sırasında bomba yüklü araç patlatılmıştı. Patlamanın ardından konvoya uzun namlulu silahlarla ateş açılmış ve olayda 3 polis yaralanmıştı.