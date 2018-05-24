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Şanlıurfa'da arazi kavgası: 4 yaralı

ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA’da husumetli akraba iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

24 Mayıs 2018 03:26

ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA’da husumetli akraba iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 5 kişi gözaltına alındı.
Kavga, gece geç saatlerde Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden arazi meselesi yüzünden husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek silah ve bıçakların kullandığı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi silah ve bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polisler, kavga eden tarafları ayırırken, sağlık ekipleri ise yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavganın yeniden başlamaması için tarafların oturduğu mahallede geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı.

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