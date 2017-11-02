Şanlıurfa'da araç hırsızlığı şebekesine operasyon: 14 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, polis ekiplerinin araç hırsızlığı şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda, 14 şüpheli 33 çalıntı araç ile yakalandı.

Şanlıurfa\'da polis, değişik illerden çalınan otomobil, kamyon, minibüsleri terör ve kaçakçılık olaylarında kullanmak için ikiz plaka çıkartıp motor ve şase numarasını değiştiren şebekeye yönelik çalışma başlattı. 2 ay boyunca kent merkezi ile ilçelerde çalışma yürüten polis, 33 çalıntı araca el koyarak 14 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edilirken, çalıntı araçlar ise sahiplerine teslim edilmeye edildi.



FOTOĞRAFLI