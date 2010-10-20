-ŞANLIURFA'DA ALTILI GANYAN 1.307,86 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - Şanlıurfa'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 1.307,86 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan, 3, 3, 3, 2, 7/3, 8 şeklinde sonuçlandı. Bu arada, 3, 3, 2, 7/3, 8 şeklindeki beşli ganyan 85,21 TL, 3, 2, 7/3, 8 biçimindeki dörtlü ganyan 11,64 TL ikramiye verdi. Yarışta iki farklı üçlü ganyan oluşurken, 7, 5/1, 4 şeklindeki 1. üçlü ganyan 1,60 TL ve 2, 7/3, 8 biçimindeki 2. üçlü ganyan da 75 kuruş ikramiye kazandırdı.