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Spor

ŞANLIURFA'DA ALTILI GANYAN 1.307,86 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A)

20 Ekim 2010 21:13

-ŞANLIURFA'DA ALTILI GANYAN 1.307,86 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - Şanlıurfa'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 1.307,86 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan, 3, 3, 3, 2, 7/3, 8 şeklinde sonuçlandı. Bu arada, 3, 3, 2, 7/3, 8 şeklindeki beşli ganyan 85,21 TL, 3, 2, 7/3, 8 biçimindeki dörtlü ganyan 11,64 TL ikramiye verdi. Yarışta iki farklı üçlü ganyan oluşurken, 7, 5/1, 4 şeklindeki 1. üçlü ganyan 1,60 TL ve 2, 7/3, 8 biçimindeki 2. üçlü ganyan da 75 kuruş ikramiye kazandırdı.

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