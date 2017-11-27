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Şanlıurfa'da, alacak kavgası: 4 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, alacak meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

27 Kasım 2017 19:23

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, alacak meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Olay, öğleden sonra İmam Keskin Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen polislerin sonlandırdığı kavgada, hafif yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye gönderildi.
Kavgaya karışan bazı kişilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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