Şanlıurfa'da 'akaryakıt' kaçakçılığına 2 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, jandarma ekiplerinin 23 ton kaçak akaryakıt ele geçirdiği kamyondaki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda yaptığı denetimde şüpheli bir kamyonu durdurmak istedi. Jandarmanın ihtarına uymayarak kaçan kamyon sürücüsü, kısa kovalamacanın ardından durduruldu. Yapılan aramada kamyonun kasasındaki gizli bölmede 23 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıt ve kamyona el koyan ekiplerin gözaltına aldığı sürücü H.G. ile S.A., sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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