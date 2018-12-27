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ŞANLIURFA'DA AKARYAKIT İSTASYONUNDA PATLAMA (1)

  Şanlıurfa'nın Bozova İlçesinde akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi

27 Aralık 2018 20:36

 

Şanlıurfa\'nın Bozova İlçesinde akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmazken, 5 araç hasar gördü. 
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa\'nın Bozova İlçesindeki bir akaryakıt istasyonda aşırı yağışlar nedeniyle istinat duvarı LPG tankerinin üzerine çöktü. Çökme sonucu tankerde patlama meydana geldi. Büyük paniğe neden olan patlamanın ardından çalışanlar ve çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. İlk bilgilere göre patlamada ölen yada yada yaralanan olmazken,  akaryakıt istasyonunda bulunan 5 araç hasar gördü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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İstasyondaki yangın
Ekiplerin müdahalesi
Detaylar

Haber-Kamera: Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA,(DHA)

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