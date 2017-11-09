Şanlıurfa'da 83 kilo esrara 3 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 83 kilo esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarmanın takibe aldığı şüphelilerin bulunduğu 2 araca jandarma tarafından Şanlıurfa-Mardin karayolunda operasyon düzenlendi. Operasyonda arama yapılan araçlara yapılmış gizli bölmelerde 53 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el koyan polisin gözaltına aldığı A.Ç., H.T. ve H.T.\'nin evlerinde yapılan aramalarda da 30 kilo esrar bulundu. 83 kilo esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilecek.



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