Şanlıurfa’da 8 Mart eylemine polis müdahalesi; 23 kadın gözaltına alındı!

Şanlıurfa’da kadınların 8 Mart yürüyüşüne müdahale eden polis, aralarında HDP, DBP ve KESK yöneticilerinin de bulunduğu 23 kadını gözaltına aldı.

Evrensel’de yer alan habere göre, Şanlıurfa'da Tevgera Jinên Azad (TJA) öncülüğünde 8 Mart etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlemek isteyen kadınlara, polis müdahale etti.

SES şube binası önünde bir araya gelen kadınların yapmak istediği yürüyüşe izin verilmedi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın da aralarında bulunduğu kadınlar, yürümek isteyince polis kadınları gözaltına almaya başladı.

DBP PM üyesi Sevda Çelik Özbingöl, DBP İl Eşbaşkanı Yasemin Kılıç, SES, Eğitim Sen, BES şube eş başkanları, Adalet Çay, Hadle Oğur, Leyla Sönmez ve Leyla Mumin'in de aralarında bulunduğu 23 kadın gözaltına alındı.

Polis yolda ve çevre kafelerde kadınlara yönelik gözaltı işlemini devam ettirirken, ismi öğrenilemeyen bir kadının polis otosunda fenalaştığı görüldü.