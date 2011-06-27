-ŞANLIURFA'DA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI ŞANLIURFA (A.A) - 27.06.2011 - Şanlıurfa Valiliği, Karaköprü beldesindeki bir akaryakıt istasyonunundaki patlamayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığını ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kriz merkezinin oluşturulduğunu bildirdi. Valilik Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, saat 08.15 sıralarında Diyarbakır-Şanlıurfa yolu GAP Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda LPG tankının patlaması neticesinde nakliyeci olarak çalışan ve patlama yerine yakın olan Abdullah Sepürler'in hayatını kaybettiği, burada bulunan perdecide çalışanlardan Ahmet Başlı, Halil Akkuş ve Şahin Kabakçı'nın ağır olmak üzere toplam 21 kişinin yaralanıp, ildeki hastanelere sevk edildiği hatırlatıldı. 20 aracın ağır hasar gördüğü, 200'den fazla ev ve işyerinde patlama neticesi hasar tespiti yapıldığı belirtilen açıklamada, çalışmaların devam ettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi: ''Olayın ne şekilde meydana geldiğinin tespitine yönelik yapılan ilk araştırmalar neticesinde 'istasyonda gaz kaçağı olduğu ve buna bağlı gaz sıkışması' neticesinde patlamanın meydana gelmiş olabileceğine yönelik ifadeler alınmıştır. Konuyla ilgili petrol istasyonun işletmecisi Mustafa Aydın, İşletme Müdürü Halil Kılıç, petrol istasyonu çalışanı Ahmet Kolsuz, Mustafa Altuntaş, Veysel Kolsuz, Mustafa Aksoy, Yusuf Gürün ve Cuma Çiçek olmak üzere toplam 8 şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınmış olup, konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.'' -KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU- Açıklamada ayrıca, Vali yardımcısı başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Şanlıurfa Belediye Başkanlığı, Karaköprü Belde Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde ''Kriz Merkezi''nin oluşturulduğu da bildirildi. Vatandaşların gördüğü maddi zararların tespiti, barınma, yemek gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması hususunda da çalışmaların başlatıldığı kaydedildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bu çerçevede bugün bölgede 2 çadır kurularak, bin 500 kişiye akşam yemeği verilecek. Evleri hasar gören vatandaşların talebi halinde geceyi geçirebilmeleri için çeşitli yurt, misafirhane ve yatılı ilköğretim bölge okulu yatakhanesinde 500'ün üzerinde kişinin kalabileceği yer temin edildi.