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Şanlıurfa'da 7 bin kaçak tüp ele geçirildi

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da polis tarafından bir depoya düzenlenen baskında kaçak doldurulduğu belirlenen 7 bin tüp ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

18 Ağustos 2017 18:46

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da polis tarafından bir depoya düzenlenen baskında kaçak doldurulduğu belirlenen 7 bin tüp ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Evren Sanayi Bölgesi\'nde bir depoda kaçak tüp dolumu yapıldığını bilgisine ulaşan Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, baskın düzenledi. Yapılan operasyonda tüp dolum merkezi haline getirilen depoda piyasaya sürülmeye hazır 7 bin mutfak ve piknik tüpü ele geçirildi. Polis, tüp dolumu için kullanılan malzemeler ile tüplere el koyarken kaçak ve bandrolsüz dolum ile satışı yaptığı ileri sürülen adı açıklanmayan depo sahibini gözaltına aldı.

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