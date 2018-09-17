Şanlıurfa'da 692 bin öğrenci dersbaşı yaptı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da 77 bini Suriyeli, 692 bin öğrenci, yeni eğitim ve öğretim yılında dersbaşı yaptı.

Türkiye\'nin en kalabalık ve genç nüfusunun fazla olduğu illerden Şanlıurfa’da 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılı başladı. Kentte ilk ve ortaöğretimde eğitim alan 615 bin Türk vatandaşı ile 77 bin Suriyeli sığınmacı, ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıfları doldurdu. Okulların yeni eğitim- öğretime başlamasıyla birlikte kent merkezinde trafik ulaşım güçlükle sağlanırken, birçok okulda halen bakım ve onarımın yapıldığı gözlendi. Yoğun öğrenci sayısı nedeniyle yaklaşık 7 bin öğretmen açığı bulunan kentte sınıf mevcutlarının 40- 45 arasında olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI