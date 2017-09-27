Şanlıurfa'da 6 kişilik aile çadırda yaşıyor

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, iş bulamadığı için oturduğu evin kirasını ödeyemeyen 35 yaşındaki İbrahim Halil Buzun, eşi ve 4 çocuğuyla birlikte sokakta kurdukları çadırda yaşamaya başladı.

Yenice Mahallesi\'nde oturan fayans ustası İbrahim Halil Buzun, uzun süreden bu yana iş bulamadığı için ekonomik sıkıntı yaşamaya başladı. Oturdukları evin birikmiş kirasını ödeyemeyen Buzun, bunun üzerine sahibi tarafından evden çıkarıldı. Gidecek yeri olmayan İbrahim Halil Buzun eşi Aynur, çocukları Bilal, İsa, Meryem ve Yaşar ile birlikte, boş bir arsaya kurdukları çadırda yaşamaya başladı. Çevredekilerin yardımıyla yaşamlarını sürdüren İbrahim Halil Buzun, şöyle dedi:

\"Fayans ustasıyım. Ancak Suriyeliler\'in düşük ücretle çalışması nedeniyle bu işi yapamaz duruma geldik. Kira ödeyemez hale gelince mecbur evden çıktık. Bu arazide çadır kurarak yaşamaya başladık. Bir kızım engelli, 2 çocuğu okula gidiyor. Elektrik, su ve tuvalet olmadığı için zorluk çekiyoruz. Komşularımızın getirdikleriyle karnımızı doyuruyoruz. Kış yaklaşıyor, çocuklarımın bu durumda yaşaması bizi kahrediyor. Yetkililer ve hayırseverlerden iş ya da başımızı sokacak bir ev konusunda yardım bekliyoruz.\"



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