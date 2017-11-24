Şanlıurfa'da 6 ayda 387 kadın şiddet gördü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Valiliği bünyesindeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, bu yılın ilk 6 ayında 387 kadının şiddet gördüğünü belirledi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kent merkezi ve ilçelerinde şiddet mağduru kadınların istatistik bilgileri paylaşıldı. Yarın başlayacak olan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadına karşı şiddetin toplumsal düzeyde anlaşılabilir, görünebilir, anlamında duyarlı olmaya çalıştıklarını ifade eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, \"Kadına karşı şiddet dediğimizde sadece fiziki şiddetten bahis etmiyoruz. Bunun yanında psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddet bu olaylara dahildir. Bizler bu konuda toplumsal bir hassasiyet oluşturarak, bu şiddetin toplum düzeyinde bertaraf edilmesi için vesile olmaya çalışıyoruz. Bizler şiddet mağduru kadınlarımız için mevlit okutacağız. Bizler kentimizde şiddet mağduru kadını sayısını düşürmek için uğraşlar veriyoruz. Şiddet kültürünün tamamen ortadan kalkması temenni ediyoruz\" dedi.

Şanlıurfa\'da Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi\'nin 2012 yılında hizmette girdiğini konuşmasında değinen Bilici, \"Bu merkezin hizmette girmesiyle birlikte kadına yönelik şiddet verileri de ortaya çıktı. 2013 yılında şiddete maruz kalan, 264 kadınımız şiddet mağduru olarak bize başvurmuştur. Bu mağdurlar için gerekli işlemleri başlattık. Yine 2014 yılında 306 kadın, 2015 yılında 261 kadın, 2016 yılında, 319 kadınımız şiddet gördüğü gerekçesiyle bize başvuruda bulundu. Şiddet yönelik kurum olarak gerekli tanıtımları yaptığımız için bu sayı 2017 yılında arttı. 2017\'nin ilk 6 ayında 387 kadın başvurusu ortaya çıkmış. Bu başvurularla ilgili olarak da biz çeşitli hizmet modeli ortaya koymuş bulunmaktayız. Yine önemli bir veri olarak 2016 yılında ise şiddet mağduru 16 erkek olarak başvurumuz var. Bunlara yine psikoloji şiddet, ekonomi şiddet, olarak bize başvurmuştur. Şiddet merkezime başvuranların sorunları 12 saat içerisinde tespitini yaparak onun çözümü için gerekli çalışmaları ortaya koyuyoruz. Duruma göre mağdur olan kişiyi ya ailesine ya da kadın koruma evlerinde misafir ediyoruz\" diye konuştu.



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