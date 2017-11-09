Şanlıurfa'da 5 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da yol kontörlü yapan polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada 5 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Van\'dan Mersin\'e uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine Siverek\'in Selimpınar mevkiinde kontrol noktası oluşturarak önlem aldı. Ekipler, bir yolcu otobüsünü durdurup arama yaptı. Aramada, otobüsün bagajındaki bir valizde 5 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.



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