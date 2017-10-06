Şanlıurfa'da 48 bin paket kaçak sigaraya 2 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, polisin durdurup arama yaptığı TIR ile kargo şirketine ait kamyonda toplam 48 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendiği TIR\'da yaptığı aramada 37 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi, sürücüyü gözaltına aldı. Ekiplerin yine şüphelenerek durdurduğu bir kargo şirketine ait kamyonda yapılan aramada ise 10 bin 500 kaçak sigara bulundu. Sigaraya el koyan polis, kamyon sürücüsünü de gözaltına alarak emniyete götürdü.



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