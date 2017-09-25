Şanlıurfa'da 4 otomobil kundaklandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, park halindeki 4 otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.

Olay, dün gece Yenişehir Mahallesi\'nde meydana geldi. 234\'üncü sokakta yan yana park halinde bulunan 4 otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Yanan araçlar görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatılırken, kimseyle husumetleri bulunmadığını söyleyen araç sahiplerinden Müslüm Açık, \"Bize saat 03.00\'te haber verdiler. Buraya geldiğimizde araçlarımız alev alev yanıyordu. Bir an önce bu olayı gerçekleştirenlerin yakalanmasını istiyoruz\" dedi.

Polis, 4 otomobili ateşe vererek kaçan kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.



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