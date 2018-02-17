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Şanlıurfa'da 4 çocuk annesi kadından haber alınamıyor

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, dün hastaneye gitmek evden ayrılan 4 çocuk annesi Safiye Ceylan (25) eve dönmedi

17 Şubat 2018 19:47

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, dün hastaneye gitmek evden ayrılan 4 çocuk annesi Safiye Ceylan (25) eve dönmedi. Genç kadının ağabeyi, kardeşinin bulunmasını istedi.
Eyyübiye Mahallesi\'nde oturan Safiye Ceylan, Cuma günü sabah 09.20 sıralarında \'Hastaneye gidiyorum\' diyerek evden ayrıldı. Eve dönmeyen Ceylan\'ın yakınları, polise başvurdu. Kız kardeşinden dünden bu yana haber alamadığını söyleyen Mehmet Çiçek, \"Kardeşimin nerede olduğunu bilmiyoruz. \'Hastaneye gidiyorum\' diye evden çıktı, bu saate kadar nerede olduğunu bilmiyoruz. Şu an eşi ve çocukları mağdur durumdalar. Son 3 aydır kardeşimin psikolojisi çok bozuktu. Onu gören Allah rızası için polise, jandarmaya haber versin\" dedi.
Kayıp kadının bulunması için polisin arama çalışmaları devam ediyor.
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