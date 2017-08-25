Şanlıurfa'da 4 bin 700 mermi ele geçti

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 4 bin 700 uzun namlulu tüfek mermisi ve 200 tabanca kurşunu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla kent merkezinde belirlenen bir adrese baskın yaptı. Evde yapılan aramada 4 bin 500 tabanca kurşunu ve 200 uzun namlulu tüfek mermisi ele geçirildi. Kurşun ve mermilere el koyan polis, B.S., Ö.Y. ve M.Y. gözaltına alındı. 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



FOTOĞRAFLI