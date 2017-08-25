T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şanlıurfa'da 4 bin 700 mermi ele geçti

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 4 bin 700 uzun namlulu tüfek mermisi ve 200 tabanca kurşunu ele geçirildi

25 Ağustos 2017 17:09

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 4 bin 700 uzun namlulu tüfek mermisi ve 200 tabanca kurşunu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla kent merkezinde belirlenen bir adrese baskın yaptı. Evde yapılan aramada 4 bin 500 tabanca kurşunu ve 200 uzun namlulu tüfek mermisi ele geçirildi. Kurşun ve mermilere el koyan polis, B.S., Ö.Y. ve M.Y. gözaltına alındı. 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAGözaltınaKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüEvdeKurşunFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24