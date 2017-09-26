Şanlıurfa'da 3 YPG'li tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarmanın terör örgütü PYD/YPG\'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3\'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye\'nin terör örgütü PYD kontrolündeki Rasulayn kentinden Türkiye\'ye yasa dışı yollardan geçen 4 terörist güvenlik güçlerince yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A., İ.Ş.A. ve A.E.M. tutuklanarak cezaevine konulurken, 18 yaşından küçük diğer şüpheli İ.E.M. ise sınır dışı edildi.