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Şanlıurfa'da 3 YPG'li tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarmanın terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

26 Eylül 2017 17:32

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarmanın terör örgütü PYD/YPG\'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3\'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye\'nin terör örgütü PYD kontrolündeki Rasulayn kentinden Türkiye\'ye yasa dışı yollardan geçen 4 terörist güvenlik güçlerince yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A., İ.Ş.A. ve A.E.M. tutuklanarak cezaevine konulurken, 18 yaşından küçük diğer şüpheli İ.E.M. ise sınır dışı edildi.

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