Şanlıurfa'da 3 yankesici tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, yankesicilik yöntemiyle para ve telefon çaldıkları belirlenerek gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa\'da, otobüs duraklarında ve turistik bölgelerde bazı vatandaşların parası ve cep telefonları çalınması üzerine polis çalışma başlattı. Mağdurların şikayetinin ardından polis, yankesicilik olaylarının yaşandığı otobüs duraklarındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekiplerin araştırmasının ardından vatandaşların dalgınlığından yararlanarak yankesicilik yaptığı saptanan İ.H.G., E.K. ile A.B.\'nin kimliği saptandı ve adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamasının ardından 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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