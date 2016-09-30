Şanlıurfa´da 3 belediyeye daha kayyım atandı!

DBP'li Suruç Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından, bu kez DBP'li Viranşehir, Bozova ve Halfeti belediyelerinin faaliyetlerinde kaymakamlık onayı şartı getirildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Şanlıurfa Valiliği, OHAL kapsamında DBP'li Viranşehir, Bozova ve Halfeti belediyelerinin her türlü hizmet alımı, ödeme, ihale yapma ve diğer faaliyetlerini ilçe kaymakamlarının onayına bağladı.

DBP'li Suruç Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından, bu kez DBP'li Viranşehir, Bozova ve Halfeti belediyelerinin faaliyetlerinde kaymakamlık onayı şartı getirildi. OHAL kapsamından alınan karar doğrultusunda Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna imzasıyla gönderilen resmi yazıda belediyelerin, her türlü hizmet alımı, ödeme, ihale yapma ve diğer belediyecilik faaliyetlerini ilçe kaymakamlarının onayına bağladığı kaydedildi.

Açıklamada, kararın Valiliğe yapılan ihbarlar doğrultusunda alındığı belirtildi.