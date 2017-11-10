Şanlıurfa'da 226 parça tarihi eser ele geçirildi

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, polisin 4 işyerine düzenlediği operasyonda 226 parça tarihi eser ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezindeki bir çarşıda faaliyet gösteren 4 işyerinde tarihi eser satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramada 4 ok ucu, 6 heykel, 9 yüzük, 14 metal figür, 193 sikke ele geçirildi. Tarihi eserlere el koyan polis, işyerinde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.



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