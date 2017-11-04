Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa-Bozova karayolunun 6\'ncı kilometresinde meydana geldi. Bozova\'ya giden Mehmet Cihan G., yönetimindeki 38 BK 020 plakalı otomobil, Kızlar Mahallesi kavşakta adı öğrenilmeyen Suriyeli uyruklu kişinin kullandığı 01 SAA 389 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

​Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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