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Şanlıurfa’da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, 2 otomobilin  çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

20 Aralık 2017 14:08

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, 2 otomobilin  çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Şanlıurfa-Bozova karayolunun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne ilerleyen Rasim Kara yönetimindeki 63 EK 045 plakalı otomobil ile Ömer Yılmaz idaresindeki 63 TB 301 plakalı otomobil, Şanlıavşar kavşağında kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere taşındı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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