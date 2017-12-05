Şanlıurfa’da 15 yaşındaki kız intihar etti

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, 15 yaşındaki Hatice A., evde iple kendini asarak intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Çakırlar Mahallesinde meydana geldi. Henüz belirlenmeyen nedenle bulanıma giren Hatice A., evde boş bir odaya girerek kendini iple tavana astı. Odaya giren yakınları tarafından bulunan Hatice A., asılı bulunduğu yerden indirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hatice A.\'nın yaşamını yitirdiği saptandı.

Hatice A.’nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

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