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Spor

ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR'DA ALTILI GANYAN SAATLERİ DEĞİŞİYOR İSTANBUL (A.A)

05 Ekim 2010 14:28

-ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR'DA ALTILI GANYAN SAATLERİ DEĞİŞİYOR İSTANBUL (A.A) - 05.10.2010 - At yarışlarında yarın başlayacak Şanlıurfa yarış sezonunda ve Diyarbakır Hipodromu'nda yapılacak yarışlarda altılı ganyanın başlama saatlerinde yeni uygulamaya geçiliyor. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, yeni uygulamaya göre, Şanlıurfa ve Diyarbakır Hipodromlarında yapılacak yarış günlerinde altılı ganyan saat 14.30'da başlayacak. Diğer hipodromlarda yapılacak yarış günlerinde ise altılı ganyan saatlerinde bir değişiklik yapılmadığı duyuruldu.

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