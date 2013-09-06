Şanlıurfa Valiliği: Sınırı kontrol edemiyoruz, can güvenliğimiz yok

Şanlıurfa Valiliği’nin, Suriye’den yaşanan göçler ve sonuçları ile ilgili hazırladığı raporda çarpıcı tespit ve uyarılar yer aldı. Raporda, “Sınırdaki kontrolsüz geçişlerden PKK ve El Muhaberat yararlanıyor. Suriyelilerin Türkiye geneline dağılımı kontrol altına alınamıyor. Gümrüklerdeki personelin bile can güvenliği yok. Arap-Kürt gerilimi yaşanabilir” ifadeleri kullanıldı.

Tolga Şardan’ın Milliyet’teki haberine göre, örneği Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderilen raporda özetle şu tespitler yer aldı:

* Suriye’nin Rakka ilindeki çatışmalar ve hava saldırıları sonrasında Akçakale Sınır Kapısı’na yoğun bir mülteci akını yaşandı. Yaşanan yoğunluk ve aşırı yüklenme nedeniyle sınır kapımızdan geçişler, kontrol edilemez bir hal almıştır. Pasaport kontrolünün yanı sıra kişilerin beraberinde getirdiği koli, çanta ve malzemelerin denetimi de yetersiz kalmaktadır.

‘Can güvenliği yok’

* Akçakale Gümrük Kapısı’nın modernizasyonu henüz tamamlanmadığı için Suriye’deki savaştan kaçan mültecilerin sınır kapısına kalabalık bir şekilde yığılmaları halinde görevli personelin kendi can güvenliği ve genel güvenlik açısından zafiyet oluşmaktadır.

Giren-çıkan kişilerin kimlik kontrolü ve kaydı, resim çekimi, üst ve eşya araması sağlıklı yapılamamaktadır.

* Akçakale ve Harran’daki mülteci kamplarının dolu olması nedeniyle sınır kapısından Türkiye’ye giriş yapan Suriyelilerin, söz konusu barınma yerlerine kabul edilmedikleri ve kontrolsüz bir şekilde akrabaları aracılığıyla ülkemize dağıldıkları belirlenmiştir.

‘PKK’lılar faydalanıyor’

* PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD güçlerinin yoğun olarak bulunduğu Kobani ve Rasulayn ilçelerine Şanlıurfa’nın sınır olması ve Akçakale Sınır Kapısı’nda yaşanan yoğunluğa bağlı kontrolsüz geçişlerden PKK mensupları ve işbirlikçileri örgütsel faaliyetlerde bulunmak için faydalanmaktadır. Suriye’de bazı resmi kurumların PKK’nın kontrolüne geçmesi nedeniyle bu kurumların imkânları ile örgüt mensuplarına resmi nitelikte pasaport gibi belgeler hazırlanabileceği, bu bağlamda PKK’nın kontrollerinin daha da zorlaşacağı öngörülmektedir.

* Suriye’de yaşanan çatışmalar sonucunda yaralanan rejim muhalifi kişiler zaman zaman ilimiz ve merkez ve ilçelerinde çeşitli hastanelerde tedavi edilmektedir. Bu kişilere muhalif olmaları gerekçesiyle BDP’ye yakın kişilerce çeşitli tepkiler gösterilebileceği, bunun neticesinde de ilimiz merkez ve ilçelerinde yaşayan Arap ve Kürt vatandaşlarımız arasında gerginlik olabileceği değerlendirilmektedir.

Suriye istihbaratı

* Suriye istihbarat servisi El Muhaberat ajanlarının da hem istihbarat toplamak hem de ülkemizde iç karışıklık çıkarmak amacı ile sınır kapısındaki kontrolsüz geçişlerden faydalanma imkânları bulunmaktadır.

* Suriye sınır ilçesi Rasulayn’da PKK ve muhalif gruplar arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle sınıra yakın Ceylanpınar ilçesinde mermi ve bomba düşmesi neticesi yaralanan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız bulunmaktadır. Durum, ilçede yaşayan Kürt ve Arap asıllı vatandaşlarımız arasındaki gerilimi artırmaktadır.

* İl genelinde Suriye nüfusunun artmasına paralel olarak asayiş olaylarında da artış meydana gelmektedir. Gerek hırsızlık, gerekse ahlaki sorunlardan dolayı toplumsal bir tepki oluşmaktadır. Suça karışan Suriyeliler ve Suriye plakalı araçların plaka tespit sistemlerinde tespitinin oldukça zor olması nedeniyle olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasında güvenlik kuvvetlerimize zorluk oluşturmaktadır.

‘Elimizde veri yok’

* Suriyeli kişilerin pasaportsuz olarak ülkeye girmesinden dolayı sorgulama yapılacak bir veri tabanının bulunmaması, güvenlik birimlerinin Suriyelilere ne işlem yapılacağını bilmemesi gibi durumlar kuvvetli bir suç şüphesi yoksa bu kişilerin görmezden gelinmeleri sonucunu doğurmaktadır. Bu durum, terör örgütlerinin Suriyeliler ve Suriye plakalı araçları terör eylemlerinde kullanmaları halinde hem eylemlerinin engellenmesi hem de aydınlatılması için yapılan çalışmalarda zafiyet oluşturacaktır. Suriye olaylarının güvenlik birimlerimizin iş yükünü ciddi oranda artırması, bir meslektaşımızın şehit olması, özellikle sınır ilçelerimizde seken mermi ve düşen bombalar nedeniyle personelimizin kendisinin ve ailesinin can güvenliği tehlikesinin bulunması, konut kiralarının sürekli artış göstermesi, personelimizin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.

‘Kontrolsüz geçiliyor’

* Sınır bölgesinden kontrolsüz geçişler olması nedeniyle sınır kaçakçılığı faaliyeti artmaktadır. Sınır bölgemizden yasadışı biçimde yüzlerce küçükbaş hayvan, ateşli silah, sigara, esrar, çay ve şeker başta olmak üzere çeşitli gümrük kaçağı malzemeler geçirilebilmektedir. Güvenlik güçlerimizin zaman zaman bu geçişlere engel olmak istemeleri halinde ise yüzlerce Suriyeli tarafından karşı çıkılmakta, bazen silah ile güvenlik güçlerimize ateş de açılabilmektedir. Sonuç olarak, Suriye’deki karışıklığın hâlâ devam etmesinden dolayı belirtilen olumsuzlukların ilimiz genelinde artarak devam edeceği değerlendirilmektedir.