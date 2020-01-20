Şanlıurfa'da eylem ve etkinlik yasağı

Şanlıurfa Valiliği yaptığı açıklamada 30 gün süreyle kentte yapılacak toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, afiş asma ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Yasağın "Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikleri" kapsamadığını da belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden; yapılması muhtemel toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, ve benzeri türdeki tüm açık alan etkinlikleri diğer illerden katılımlarla birlikte, 20 Ocak 2020 ile 18 Şubat 2020 tarihleri arasında 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."