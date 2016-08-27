Şanlıurfa Valiliği, Kobanê'ye askeri harekât iddiasını yalanladı

Şanlıurfa Valiliği, Kobanê sınır hattında duvar örülmesi amacıyla iş makineleriyle yapılan çalışmaların buraya yönelik askeri harekât hazırlığı olduğu iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı.

Suruç’un Mürşitpınar Mahallesi'nin karşısındaki Kobanê sınırında yapılacak duvar için çalışma başlatıldı. Duvar örülmesi amacıyla iş makinelerinin alan açması ve hendek kazması üzerine Kobanêliler, sınır hattında toplanarak durumu protesto etti ve TSK'nin Cerablus'ta olduğu gibi Kobanê'de de askeri harekât yapacağını iddia etti. Sosyal medyada da yayılan iddianın ardından Urfa Valiliği yazılı açıklama yaptı. Ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı savunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Ağustos 2016 tarihinde bazı basın yayın organlarında 'Türk askeri hendek kazıp, Kobani’ye girdi' şeklinde yapılan asılsız haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulmuştur. Valiliğimiz tarafından Suriye sınırımızda önceden beri devam eden sınır güvenliğini güçlendirme çalışmaları kapsamında çalışmalar devam etmekte olup, Suruç ilçemizdeki Mürşitpınar sınır kapısı bölgesinde de çalışmalar sürdürülmektedir. İki ay önce ihalesi yapılan duvar örme çalışmaları, Mürşitpınar sınır kapısının doğusunda bir, batısındaysa 4 kilometre olmak üzere toplam beş kilometrelik bir alanı kapsamaktadır. Çalışmalar uluslararası koordinatlara göre sınırın sıfır noktasında yürütülmektedir. Hendek kazıldığı iddialarına konu olan çalışmalar ise güçlendirilmiş beton duvarların yerleştirileceği yerlerdeki temel güçlendirme çalışmalarıdır. Haberlerde iddia edildiği gibi güvenli bölgeye girildiği ve askeri yığınak yapıldığı iddiaları kesinlikle gerçek dışıdır."