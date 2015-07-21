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Şanlıurfa Valiliği gösteri ve yürüyüş yasağını kaldırdı

Suruç'ta meydana gelen patlamanın ardından gösteri ve protesto amaçlı toplantı, yürüyüş, ve basın açıklaması yapılmasını yasaklayan karar iptal edildi

21 Temmuz 2015 14:01

Şanlıurfa Valiliği, sabah saatlerinde kent merkezi ve ilçelerde yasaklandığını duyurduğu gösteri, miting, yürüyüş ve basın açıklamasına ilişkin aldığı kararın 4,5 saat sonra iptal edildiğini duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında değerlendirilen etkinliklerin yasaklandığı belirtilerek şöyle denilmişti:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda meydana gelebilecek istenmeyen olayların engellenebilmesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci maddesine istinaden diğer illerden katılımlarla birlikte yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma vb. etkinliklerin ilimiz merkez ve ilçelerinde yapılması yasaklanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

 

Kanun ne diyor?

 


Valilik açıklamasında işaret edilen kanun maddelerinden İl İdaresi Kanunu’nun 11/C şu şekilde düzenlenmiş: “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir” deniliyor. Yine açıklamada yer verilen Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ilgili maddesi ise “Bölge valisi, vali veya kaymakam, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde yasaklayabilir” şeklinde düzenlenmiş.

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