Şanlıurfa sınırında çatışma, okullar tatil!

Akçakale ilçesine birkaç yüz metre mesafedeki Tel Abyad Sınır Kapısı'nda Özgür Suriye Ordusu ile Beşşar Esad'a bağlı birlikler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

İki gündür devam eden çatışmalarda yaralanan çok sayıda kişi ile evlerini terk eden vatandaşlar Türkiye'ye sığındı.

Tel Abyad Sınır Kapısı'ndaki çatışmalar bu sabah saatlerinde yeniden şiddetlendi.

Gümrük binasına ateş

Ağır makineli silahların ve top seslerinin duyulduğu sınırda bulunan Gümrük Müdürlüğü binası top mermisine hedef oldu.

Kameralarca da görüntülenen şiddetli gürültünün ardından yoğun bir toz bulutu gökyüzünü kapladı.

Okula mermi isabet etti

Çatışmalar nedeniyle Akçakale Anadolu Lisesi'ne kurşun isabet etti. Gece geç saatlerde kimsenin bulunmadığı esnada meydana gelen olayda mermi bir sınıfın camı ile duvarına değdi.

Sınırdaki çatışmalar nedeniyle ilçe merkezindeki bazı okullar ile sınıra yakın köy okullarında bugün eğitim ve öğretime ara verildi. Okullarda eğitime yarın da ara verilebileceği belirtildi.

Üç kişi yaralandı

NTV’nin canlı yayınına katılan Akçakale Belediye Başkanı Abdülhekim Ayhan, ilçede güvenlik tedbirlerinin artırıldığını söyledi.

Seken kurşunlar nedeniyle 1’i çocuk 2’si kadın yaralandığını ifade eden Ayhan, “Okullarda eğitime ara verildi” dedi.

Sınır kapısının uzun süredir kullanılamadığını hatırlatan Ayhan, “Günde 400 TIR geçiş yapıyordu. Sınır kapısı uzun süredir kapalı sayılır, sadece Suriyeliler kullanıyordu” dedi.

Vatandaşlara uyarı

Öte yandan, Akçakale ilçesinde belediye hoparlörlerinden zaman zaman anonslar yapılarak vatandaşların, sınır bölgesine yaklaşmaması yönünde uyarılar yapılıyor.