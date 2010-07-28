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ŞANLIURFA ODUNCULAR SİTESİNDE YANGIN  ŞANLIURFA (A.A)

28 Temmuz 2010 10:23

-ŞANLIURFA ODUNCULAR SİTESİNDE YANGIN  ŞANLIURFA (A.A) - 28.07.2010 - Şanlıurfa'da, oduncular sitesinde yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Sancaktar Mahallesi'nde bulunan oduncular sitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede yetersiz kalınca, çevredeki il ve ilçelerden de takviye ekipler istendi. Gelen takviye ekiplerin de yardımı ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangında dumandan etkilenen bir itfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan ve İl Emniyet Müdürü Sabri Durmuşlar da olay yerine gelerek, yangını söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

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