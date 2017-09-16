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Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu: 1-2

Mücahit YOLCU / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) STAT: Kahramanmaraş 12 Şubat HAKEMLER: Mehmet Ali Özer (xxx), Mustafa Çevik (xxx), Berkay Daban (xxx) ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Lokman- (xx), Gökhan (xxx), Fatih (xxx), Mehmet Sayan (xx) (Dk

16 Eylül 2017 20:33

Mücahit YOLCU / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)


STAT: Kahramanmaraş 12 Şubat
HAKEMLER: Mehmet Ali Özer (xxx), Mustafa Çevik (xxx), Berkay Daban (xxx)
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Lokman- (xx), Gökhan (xxx), Fatih (xxx), Mehmet Sayan (xx) (Dk.62 Alican x), Alper (xxx), Mehmet Eksik (xxx), Berkay (xxx), Ahmet (xx) (Dk.62 Güven x), Metehan (xx), Yeldar (xx) (Dk.46 Hakan x), Ömer (xxx)
TARSUS İDMAN YURDU: Barış (xxx)- Ali (xx) (Dk.71 Emre x), Abdurrahman (xx), Yasin (xxx), Samet (xxx) (Dk.81 İbrahim), Burak (xxx) (Dk.90 Muhammed), Ergun (xxx), Sefa (xxx), Fırat (x), Mert (xxx), Onur (xxx)
GOLLER:  Dk.3 Ömer (Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor) Dk.20 Ergun, Dk.55 Ali (Tarsus İdman Yurdu)
KIRMIZI KART: Dk.83 Fırat (Tarsus İdman Yurdu)
SARI KARTLAR: Metehan, Hakan (Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor) Abdurrahman, İbrahim (Tarsus İdman Yurdu)

TFF 3\'üncü Lig\'in 3\'üncü haftasında Şanlıurfa GAP Stadı\'ndaki çimlerin sıcak nedeniyle yanması nedeniyle Kahramanmaraş\'ta oynanan maçta Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu\'na 2-1 mağlup oldu.
3\'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Ömer, savunmayı çalımlayıp meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
20\'nci dakikada ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Ergun, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.
55\'inci dakikada orta yarı alandan gelen topu iyi kontrol eden Ali\'nin vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-2.
83\'üncü dakikada rakibine faul yaptığı gerekçesiyle hakem tarafından ikinci kez sarı kartla cezalandırılan Fırat, gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Karşılaşma Tarsus İdman Yurdu\'nun 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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