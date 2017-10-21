Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Baysal İnşaat Düzyurtspor: 2-2

Mehmet SEZGİN/ŞANLIURFA,(DHA)

STAT: Siverek Furkan Tüysüz

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xxx), Necmi Demir (xxx), Halil Tolgahan Demir (xxx)

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Fehmi (xx)- Gökhan (xx), Berkay (xx), Metehan (xx), Mehmet (xx) (Dk.46 Hakan xx), Ahmet (xx) (Dk.80 Bekir), Ömer (xxx), Yeldar (xxx), Bilal (xxx) (Dk.90 Alican), Alper (xxx), Fatih (xx)

BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Kemal (xx)- Murat (x) (Dk.46 Emre x), Miraç (xx), Erdinç (x), Taşkın (xx), Mustafa (xxx), Sami (xx), Emrah (x) (Dk.46 Taha xx), Nurullah (xx) (Dk.75 Serkan x), Hakan (xx), Samet (xx)

GOLLER: Dk.8 Ömer, Dk.38 Ömer (Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor) Dk.77, Mustafa, Dk.90 Taha (Baysal İnşaat Düzyurtspor)

SARI KARTLAR: Metehan, Fatih, Ömer (Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup 9\'uncu hafta karşılaşmasında Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, Siverek\'te konuk ettiği Baysal İnşaat Düzyurtspor ile 2-2 berabere kaldı.

8\'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Ömer\'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

38\'inci dakikada ceza sahasında ortalanan topu iyi kontrol eden Ömer, düzgün vuruşuyla fileleri havalandırdı: 2-0.

77\'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Mustafa\'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

90\'ıncı dakikada karambolde kalan topu çelen Taha, düzün vuruşla takımına beraberlik golünü kazandırdı: 2-2.

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