Şanlıurfa Göç İdaresi'nde Suriyeli yoğunluğu

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)- SAĞLIK ve diğer hizmetlerden yararlanabilmeleri için adres kaydı yaptırmaları gereken Suriyeli sığınmacılar, Şanlıurfa Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Suriye\'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa\'ya yerleşen binlerce Suriyelinin kayıt altına alınmasına yönelik uygulama kapsamında, Şanlıurfa Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü\'nde verilen biyometrik kart dağıtım devam ediyor. Kişisel bilgiler ve parmak izinin bulunduğu kartlardan almaya gelen Suriyelilerin, Türkçe ve Arapça bilen personel tarafından fotoğrafları çekilip, parmak izleri alınıyor ve kartları teslim ediliyor. Günlük bin kişiye çipli kart dağıtılan merkezde, sağlık ve diğer yardım hizmetlerinden yararlanabilmek isteyen Suriyeliler adres kaydı için son günlerde yoğunluk oluşturuyor. Sabah erkenler saatlerinden itibaren yoğunluğun yaşandığı Göç İdaresi Müdürlüğü\'nün giriş kapısı önünde çocuklarıyla birlikte uzun kuyruk oluşturan Suriyelilerin zaman zaman sıra yüzünden tartışmaları nedeniyle polisler de müdürlük önünde hazır bekletiliyor. Biyometrik kimlik kartlarını alan Suriyeliler, fotokopi ve cilt kaplama için müdürlük önünde bulunan seyyar tezgahlarda işlerini yapıyor.



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