Şanlıurfa E tipi Cezaevi'nde yataklar ateşe verildi

T24 - Şanlıurfa E tipi Cezaevi'nde, siyasi tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu koğuşta yaşanan gerginlikte, yataklar ateşe verildi.



Eyyübiye Mahallesi’nde bulunan Şanlıurfa Kapalı ve Açık Cezaevi’nde, siyasi mahkumların tutulduğu koğuşta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı gerginlik çıktı.



Koğuşta bulunan tutuklu ve hükümlüler, gerginlik sırasında içeride bulunan yatakları ateşe verdi. Çıkan yangın üzerine gardiyanlar tarafından tutuklu ve hükümlüler başka bir koğuşa nakledilirken, yangın da cezaevine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Gerginlik ihbarı üzerine çok sayıda jandarmanın sevk edildiği cezaevi çevresinde de polisler hazır bekletildi.



Yangında koğuştaki yataklar ile bazı malzemelerin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.



Güvenlik önlemlerinin artırıldığı cezaevinde, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



