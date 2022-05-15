Şanlıurfa'daki hastanede elektrikler kesildi; acil servis karanlıkta kaldı

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde elektrikler kesildi. Hastanenin acil servisin karanlıkta kaldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Şanlıurfa’da şiddetli yağış ve fırtınayla birlikte birçok bölgede elektrikler kesildi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde elektrik kesintisi sonrası jeneratörlerin devreye girmediği iddia edildi. Hastaların mağdur olduğu belirtildi.

Acil servisin karanlıkta kalma görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Şanlıurfa CHP Enerji Komisyonu Başkanı Mehmet Nuri Yetgin; "Sağanak yağmurun ardından durum bu! Vatandaşımız en küçük bir olumsuzlukta mağdur oluyor. Şanlıurfalılar bu yönetimi hak etmiyor!"