Şanlıurfa'da ceylan avı ihalesine 'yürütmeyi durdurma' davası

T24 Haber Merkezi

Şanlıurfa'da ceylanların av turizmi ile öldürülmesini önlemek için harekete geçildi.

Şanlıurfa Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 9 adet ceylanın avlanmasına dair ihalenin durdurulması için Tarım ve Orman Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü aleyhine yürütmeyi durdurma ve iptal talepli dava açıldı.

Dava dilekçesinde, nesli tükenmekte olan ve uzun süredir koruma altında tutulan ceylanların, Ceylan Kotasının Avlattırılması adı altında öldürülmesi eyleminin ihaleye açılmasının hem insanlık adına utanç verici hem de hukuka aykırı bir işlem olduğu belirtildi.

''Kamunun zorlayıcı gücü öldürme eylemini kapsamamaktadır''

Dilekçede hukuki aykırılık ve iptal nedeni olarak şu ifadeler kullanıldı:

''Doğal yaşam alanında yaşamakta olan, yaban hayatın gerekliğini sağlayan, kendi yurdunda ve tabiatında kimseye zarar vermeden ve bu ekolojik dengenin unsuru olan ve de nesli tükenme tehlikesi altında olan ceylanların ÖLDÜRÜLMESİNİN PARAYA ÇEVRİLME İŞLEMİ kamu düzenine tamamen aykırı bir işlemdir.

Kamunun zorlayıcı gücü öldürme eylemini kapsamamaktadır. Geyiklerin ölüm emri kamuya 193.500,00 TL. kazandıracak diye hiçbir canlının yaşam hakkını ihlal edilemez. Burada kamu menfaati yoktur. Kamu; biraz tasarruf tedbirleri ile hatta ceylanları yerinde canlı görmek isteyen ve talep edilmesi hallinde gönüllülerden bile zaten 193.500,00 TL. kara geçebilir, kazanç elde edebilir.

Doğal ortamında yaşayan bir canlıyı zevk için öldürme eylemi ile turizm nasıl gelişecektir? Turizm, öldürmek ile değil; doğayı korumakla gelişir. İnsanlık dışı keyfi öldürme eylemini turizmi geliştirecek diye bahanelerle sunmak sadece kamuoyu tepkisini dindirebilmek içindir. Kaldı ki; kamu oyunda bu haberle birlikte infial oluşmuştur.''



Dava dilekçesinde alınan ihale kararı ile idari işlemin uygulamaya konulması halinde önlenemez ve telafi edilemez zararların meydana geleceği belirtildi.

Dava dosyasına ayrıca; Bursa'daki kızıl geyik ihalesi, Eskişehir'deki geyik ihalesi ve Kastamonu'da yapılacak ihaleye yönelik yürütmeyi durdurma kararları da sunuldu.