Şanlıurfa'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 3 ölü, 41 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

Mehmet Cevat K. idaresindeki 06 AIM 10 plakalı Özel Diyarbakır'a ait yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 75. kilometresinde Yunus A'nın kullandığı 73 EA 424 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Servis ekibince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.