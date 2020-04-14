Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğu yaraladı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı. Yaralanan çocuklardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken köpeklerden 2’si ise belediye ekipleri tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre aynı sokağın farklı bölgelerinde oyun oynayan 6 çocuk, başıboş dolaşan 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Köpekler çocukların yüzleri ile vücudunun diğer bölgelerini ısırarak parçaladı. Köpeklerin çocuklara saldırdığını fark eden mahalleli, çocukları kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi.

3 çocuğun durumu ağır

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan Davut S. (2), Miran İ. (2), Berat A. (5), Hayrünnisa G. (5), Havva K. (5) ve Kadir D.'yi (13) Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Doktorların müdahale ettiği çocuklardan 3'ü durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi. Diğer 3 çocuğun tedavisinin ise Viranşehir Devlet Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.