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Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüş yasağı

Yasak 25 Mart-8 Nisan tarihleri arasında yürürlükte olacak

25 Mart 2022 18:04

Şanlıurfa Valiliği'nce toplanma, gösteri ve yürüyüşler, 15 gün süreyle yasaklandı.

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